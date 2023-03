Amministrative, Caruso (FI): “Insieme si vince, divisi…”

Il commento a caldo del Commissario regionale di Forza Italia

1' DI LETTURA

CATANIA – “Noi qui continueremo a portare esattamente il valore della coesione della maggioranza e questo è un richiamo che facciamo a tutti i nostri compagni di viaggio dando un monito, un avviso ai navigati: insieme si vince, divisi possiamo farci del male. E’ un richiamo per tutti ed un auspicio che non vi siano né fughe in avanti, né tanto meno pretese, che possono essere giustamente portate al tavolo della coalizione e lì ragionate”. Così il Commissario regionale di Forza Italia Marcello Caruso rispondendo a Catania alle domanda dei giornalisti a margine di un incontro programmatico di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative di fine maggio nel capoluogo etneo.

“Credo che noi – ha concluso Caruso – dobbiamo far vincere la buona politica e, se mi permettere da buon palermitano, fare vincere anche Catania, che è una cosa fondamentale”.