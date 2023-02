Amministrative Catania: ecco i “tavoli” del Fronte Progressista

PD, M5S, Sinistra Italiana, Europa-Verde e forum civico Catania Può, annunciano per sabato mattina una conferenza stampa ad hoc.

CATANIA. “E’ ora di rilanciare Catania, avviare un progetto per una ‘città nuova’ e aperta alle sue migliori risorse, dando spazio alle proposte e alle idee che provengono dai suoi cittadini. Per fermare il lento e inesorabile declino di una città abusata dai capricci e dagli impicci del potere che l’ha amministrata male prima e abbandonata al suo destino poi, in cui solo i grandi interessi di ristretti gruppi di potere si muovono veloci, mentre la vita quotidiana dei cittadini rimane impastoiata fra vecchi disagi e nuove emergenze. Di fronte a tutto questo il Fronte Progressista non si tira indietro”. Lo scrivono in una nota consegnata alla stampa i rappresentanti di PD, M5S, Sinistra Italiana, Europa-Verde e forum civico Catania Può.

“Vogliamo investire – dicono Graziano Bonaccorsi (M5S), Maria Grazia Leone (PD), Pierpaolo Montalto (sinistra Italiana) e Mauro Mangano (Europa Verde) – sulla parte migliore di questa città, associazioni, società civile, realtà del terzo settore e del mondo del lavoro, sottraendoci al balletto disperato della nomenclatura di rito, provando a ragionare sui temi, provando a costruire un fronte che, all’insegna della discontinuità metta in campo un progetto di Città che sappia tenere insieme speranza, riscatto, cura degli ultimi e futuro”.

E questo il metodo che anima i TAVOLI PROGRESSISTI 2023: “un metodo, serio e rigoroso, del tutto alternativo ai giochi di tavolini e di ambizioni, un percorso di incontri aperti su tutti i temi caldi e drammatici, che nel prossimo mese muova nella città conoscenza, competenza, generosità e speranza; una vera speranza”.

Per questo motivo, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana e Europa Verde aderiscono convintamente al percorso dei tavoli progressisti promossi dal “Forum Civico CataniaPuò”, che si svolgeranno a partire da sabato 11 febbraio alle ore 18.00 presso il salone Sebastiano Russo della Camera del Lavoro di Catania, in via Crociferi 40.

I lavori – aperti alla cittadinanza – saranno preceduti da una conferenza stampa che si terrà a Palazzo degli Elefanti, alle 10.30, nella Sala Coppola del Comune di Catania, durante la quale saranno illustrati i temi e i contenuti al centro dei tavoli tematici che prenderanno il via a partire da sabato pomeriggio”.