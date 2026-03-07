Amministrative, l’appello di Figuccia: “Il centrodestra rimanga unito”

"Nessuno indossi l’abito dell’arroganza, rischierebbe di restare nudo e isolato”

PALERMO – “In provincia di Palermo assistiamo purtroppo a un centrodestra che in diversi comuni si presenta diviso. Una situazione che scaturisce da un atteggiamento di scarsa umiltà che francamente non comprendiamo”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, intervenendo sul quadro politico delle prossime amministrative.

“A Villabate le fughe in avanti di alcuni alleati ci costringono a fare una scelta: puntare sul rinnovamento. Per questo sosteniamo Giovanni Pitarresi, un giovane che ha dimostrato di saper aggregare le migliori energie del territorio e costruire un progetto serio per la comunità. Andiamo avanti con determinazione su questa strada, senza indugi. Ho grande stima per Vincenzo Oliveri, ma francamente proporre un uomo di 86 anni non mi sembra la scelta più innovativa”.

“Non comprendiamo ancora – prosegue Figuccia – la posizione di Fratelli d’Italia a Termini, dove si continua a mantenere una condizione di stallo. Un atteggiamento che rischia di creare ulteriori spaccature nel centrodestra”.

“Anche a Misilmeri registriamo uno scarso attaccamento al senso della coalizione. Qui chiediamo che venga riconosciuto il buon lavoro svolto dal sindaco Rosario Rizzolo, nel rispetto di un principio chiaro: quando un sindaco uscente ha amministrato bene va riconfermato. Se questo principio dovesse saltare a Misilmeri, non vedo perché dovrebbe essere rispettato in altri Comuni. Su questo punto chiediamo una riflessione seria e pretendiamo un chiarimento politico”.

“Prendiamo atto con rammarico che in diversi contesti il centrodestra rimane diviso, e certamente non per responsabilità nostra. Adesso resta da chiarire il quadro politico nel comune di Carini, con l’auspicio che almeno lì si possa arrivare a una sintesi e presentarsi uniti davanti agli elettori”.

“Tenere unito il centrodestra è la nostra priorità, ma nessuno pensi di indossare l’abito dell’arroganza: rischierebbe di restare nudo e isolato. La nostra comunità politica pretende rispetto e noi faremo valere ovunque le nostre idee e le nostre ragioni”, conclude l’esponente leghista.