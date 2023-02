Roberto Barbagallo è candidato sindaco a cinque anni esatti dalla vicenda giudiziaria che lo ha costretto a lasciare Palazzo di Città.

ACIREALE. L’obiettivo è di riprendere quanto è stato interrotto traumaticamente con l’arresto avvenuto nel 2018. Roberto Barbagallo è candidato sindaco di Acireale. L’annuncio è arrivato stamane con un bagno di folla in quel di piazza Duomo. Sullo sfondo la condanna in primo grado a un anno e quattro mesi (pena sospesa) per il reato di tentata induzione indebita a promettere utilità.

Roberto Barbagallo è candidato sindaco di Acireale

Il progetto è già in campo e ricalca quello del 2014: movimento civico con il deputato regionale Nicola D’Agostino (oggi in Forza Italia) a fare da regista. Sono cinque le liste a sostengo di Barbagallo. “Acireale ha bisogno che le nuove generazioni partecipino alla vita politica e – dichiara – voglio che il loro contributo in questo percorso sia forte. Tutti insieme scriveremo il programma, che però ha già dei punti di partenza evidenti: i servizi essenziali al cittadino, la vivibilità, l’ambiente, gli spazi per i ragazzi e i bambini e le frazioni, oggi totalmente abbandonate”.

Barbagallo pensa ancora al passato, con la voglia di rimettere in piedi la vecchia agenda di governo della città: “Ho già amministrato e gli acesi hanno avuto modo di valutare il mio operato e il progetto che avevamo per la città – dice Barbagallo – Annuncio la mia candidatura in piazza Duomo, perché è stata voluta da tanti cittadini e chi mi conosce sa che credo che chi amministra non debba stare nei palazzi, ma in strada ad ascoltare la gente”.

Gianluca Cannavò

La campagna elettorale è già in corso. Il sindaco uscente, il cinque stelle Stefano Alì, non sembra disposto a bissare il mandato. Il centrodestra cerca intanto una quadra. Si vocifera del ritorno in campo di un ex primo cittadino, l’azzurro Nino Garazzo. Per FdI, è il campo da mesi Gianluca Cannavò. Che stamani, mentre Barbagallo era impegnato a lanciare il proprio progetto in quel di piazza Duomo, era impegnato in un sopralluogo a piazza Europa. “

“È vergognoso lo stato di degrado in cui si trovano i portici – spiega il candidato sindaco – Un percorso pedonale che è ormai ridotto ad un campo campestre. Un’area ridotta a terra di nessuno. Anche i marmi dei pilastri sono pericolanti. È vergognoso che il Comune di Acireale non intervenga per porre fine allo stato di pericolo – prosegue Gianluca Cannavò – A prescindere che si tratti di un’area condominiale o meno. È un’area a uso pubblico. Non si possono lasciare i cittadini e la città in questo stato di abbandono”.

Riposto al voto

Si va verso il voto anche nell’area ionica. Un nuovo gruppo consiliare si è ufficialmente costituito all’interno del consiglio comunale di Riposto. Ne fanno parte Valerio Cucè, attuale assessore, Nella Casabella, già assessore alla Finanza e ai Tributi della giunta Caragliano, Gino Daidone, Pietro Redi e Alfio Caltabiano.

Si legge in una nota: “Il neo-gruppo consiliare, denominato ‘Uniti per Riposto’, guarda con interesse al nuovo scenario politico che si sta iniziando a delineare in vista delle ormai prossime elezioni amministrative del 28 e 29 maggio, partendo dall’ascolto della progettazione politica del deputato all’Ars Davide Vasta”.