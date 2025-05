Amts, conferita la “stella al merito del lavoro” a Francesca Pettinato

L'azienda: "Un percorso fatto di grande impegno e di numerosi sacrifici"

CATANIA – La dipendente di AMTS, dottoressa Franca Agatella Pettinato, è stata insignita nei giorni scorsi del prestigioso riconoscimento della “Stella al Merito del Lavoro”.

Franca, per familiari, amici e colleghi Francesca, è stata assunta a 20 anni (era il 1984) dall’allora AMT, Azienda Municipale Trasporti, oggi AMTS, Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA, dove presta servizio da oltre 40 anni.

Attualmente ricopre la qualifica di Responsabile dell’Unità Organizzativa Complessa Segreteria e Affari Generali, occupandosi in particolare nello staff dell’Organo Amministrativo delle attività di supporto per gli organi societari e per la direzione generale. Cura, inoltre, l’Ufficio Disciplina e, da qualche anno a questa parte, è anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Un percorso, dunque, fatto di grande impegno e di numerosi sacrifici, con ruoli di responsabilità, come si evince dal suo intenso curriculum e anche dalle motivazioni al riconoscimento, inviate dall’Azienda stessa nei mesi scorsi: “Si è distinta per singolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale nell’ambito aziendale” si legge nella lettera inviata dall’Amministrazione ed oggi sfociata in questo prestigioso riconoscimento.

“Sono particolarmente grata e, il giorno del conferimento del riconoscimento, sono stata anche molto emozionata, poiché questa benemerenza giunge all’apice di un mio percorso professionale condotto assieme ai miei colleghi e alla mia Azienda, che mi hanno consentito sempre di crescere e di raggiungere importanti obiettivi professionali, senza tralasciare mai gli aspetti umani. Grazie a tutti. Ne sono onorata. Sono fiera di aver ricevuto tale riconoscimento, a coronamento del servizio prestato nella mia Azienda, alla quale ho dedicato gran parte della vita con passione, dedizione e impegno. Voglio ringraziare l’AMTS, i cui vertici hanno creduto sempre in me, portandomi al raggiungimento dell’importante e autorevole obiettivo”.

Alla dottoressa Pettinato sono giunte le congratulazioni dal presidente di AMTS, Salvatore Vittorio, a nome di tutto il Cda, da tutta l’Azienda e dai colleghi, che hanno condiviso con lei questo percorso lavorativo, che si concluderà il 1° gennaio 2026.