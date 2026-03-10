“Anatomia di una riforma”, il dibattito al San Paolo Palace Hotel

Incontro promosso dal Centro Culturale “Il Sentiero” e Laf

“Anatomia di una riforma. Uno sguardo oltre le apparenze politiche”. E’ questo il titolo della manifestazione che si terrà sabato 14 marzo alle 11 al San Paolo Palace Hotel, in via Messina Marine 91, a Palermo, in vista della consultazione referendaria che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Le ragioni della scelta sono state affidate a Simone Alecci, Magistrato del Tribunale di Palermo e agli avvocati Massimo Motisi, Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Palermo e Giovanni Grutta’ Auria. Moderatore sarà l’avvocato Gianluca Milazzo. L’incontro è promosso dal Centro Culturale “Il Sentiero” di Palermo e dalla sezione palermitana della Laf, Libera Associazione Forense.

“Il titolo che abbiamo voluto dare alla nostra proposta – dice Cristina La Manna, Presidente del Centro culturale ‘Il Sentiero’ – intende far comprendere come il rischio di politicizzare una occasione simile, per appiattirsi su precostituiti schieramenti ideologici quale che ne sia l’orientamento, è sempre più evidente man mano che ci avviciniamo al voto. C’è, invece, un contenuto di merito che rischia di essere oscurato. Ecco perché abbiamo scritto ‘Uno sguardo oltre le appartenenze politiche’; ecco perché intendiamo rivolgerci ai tanti che ancora non hanno deciso; ecco perché vogliamo mettere in grado tutti di esprimere liberamente il proprio voto al di là delle pur legittime appartenenze politiche”.