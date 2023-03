Ancora niente acqua in Corso dei mille, domani i campionamenti

Già eseguite le attività di manutenzione e di lavaggio della rete

1' DI LETTURA

PALERMO – Resta il divieto per utilizzare l’acqua nella zona di Corso dei Mille a Palermo come previsto da due ordinanze comunali. Amap informa che, “a seguito delle attività di manutenzione e di lavaggio della rete nella zona di Corso dei Mille – Via Amedeo D’Aosta interessata dalle ordinanze di non potabilità del Sindaco del Comune di Palermo è stata messa in atto una intensa attività di campionamento e controllo della qualità dell’acqua distribuita in rete che nella giornata di ieri ha evidenziato il completo rientro dei parametri entro i limiti fissati dalla legge nei punti di controllo”.

Per ridurre il rischio di possibili contaminazioni della rete, la stessa è stata sottoposta, già da diversi giorni, ad un regime di pressione costante. Nella giornata di domani verrà richiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di effettuare i campionamenti di controllo che verranno successivamente comunicati al Comune di Palermo per le opportune determinazioni.