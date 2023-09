Anello ferroviario, lavori in piazza Castelnuovo

Divieti di sosta in tutta la zona: i dettagli

1' DI LETTURA

PALERMO – Lavori sull’anello ferroviario di Palermo: dal pomeriggio di giovedì alle 14 di venerdì 15 settembre sono previsti divieti di sosta nei pressi di piazza Castelnuovo , per le prove di carico effettuate dall’impresa D’Agostino.

Anello ferroviario di Palermo: i lavori

In particolare, la ditta sta verificando “la regolare esecuzione dell’opera civile della futura fermata Politeama”. Successivamente, dice Rete ferroviaria italiana, sarà possibile installare “gli impianti di fermata (scale mobili e ascensori) e realizzare le finiture”.

Per la fermata Porto i lavori proseguiranno sino a fine anno per il completamento delle opere civili. La galleria che collegherà il porto con il Politeama è quasi completa lungo la via Amari. Anch’essa sarà ultimata entro l’anno nell’area portuale.

In più Rfi conferma “l’ultimazione di tutte le opere civili entro la fine del corrente anno per consentire, nel corso del 2024, la posa dell’infrastruttura e degli impianti di sicurezza ferroviaria e la definizione del collegamento tra Giachery e il Politeama”.

Relativamente alla gara del II lotto (dal Politeama a Notarbartolo), nei giorni scorsi è arrivata una richiesta di proroga di due settimane nella presentazione delle offerte. Il nuovo termine è stato fissato al 2 ottobre prossimo.