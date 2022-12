Antimafia, il centrodestra diserta i lavori in segno di protesta

Nel mirino il presidente Cracolici che aveva definito Schifani "un'anatra zoppa" per le sue vicende processuali.

PALERMO – I deputati di maggioranza disertano la prima seduta della Commissione Antimafia presieduta da Antonello Cracolici. I lavori della Commissione non nascono sotto una buona stella. Archiviato “l’affaire Riccardo Giannuso”, che si è prima dimesso dalla vice presidenza e poi autosospeso dalla Commissione, una nuova polemica infiamma la politica siciliana. Alla maggioranza non sono piaciute le parole di Cracolici sul presidente Renato Schifani relative al processo Montante.

“Questa vicenda lo indebolisce. Una persona chiamata a governare una terra così complessa deve garantire credibilità. Per una parte del suo tempo dovrà occuparsi del processo. Rischia di essere un’anatra zoppa”, aveva detto ieri Cracolici a Repubblica. Parole che non sono passate inosservate.

La maggioranza decide allora di fare quadrato attorno al presidente e di lanciare un segnale: i quattro deputati che siedono in Antimafia non si presentano alla prima seduta della Commissione. “Cracolici deve ricoprire un ruolo super partes, troviamo assurde le parole espresse nei confronti del Presidente Schifani”, dice a Live Sicilia il deputato autonomista Giuseppe Castiglione.

“Le mie opinioni si possono non condividere ma nessuno può pensare che io eserciti la mia funzione come una sorta di notaio”, spiega Cracolici ai microfoni di Live Sicilia. Poi getta acqua sul fuoco. “Mi dispiace che siano nate delle polemiche, in ogni caso è sempre meglio discutere che mandare dei segnali, sono abituato a discutere e posso accettare anche delle critiche ma de visu. Prendo atto di questo incidente e spero che si risolva anzi spero si sia già risolto”, aggiunge il presidente della Commissione Antimafia. Al netto delle assenze, i lavori della Commissione si sono svolti regolarmente. Nel corso della seduta è stato avviato l’iter per l’approvazione del nuovo regolamento interno, e si è discusso del programma dei lavori della Commissione.