“Ponte Corleone incompleto, Lagalla pensa a quello sullo Stretto”

L'attacco del movimento indipendentista Antudo che ha esposto uno striscione

PALERMO – “Sfida necessaria? Infrastrutture utili ai territori. No Ponte sullo stretto”, è quanto si legge sullo striscione posizionato, dal movimento indipendentista Antudo, sul ponte Corleone per lungo tempo a rischio crollo e diventato simbolo dell’incuria delle istituzioni cittadine riguardo alle emergenze del territorio.

“Al posto di ragionare su progetti fondamentali per mettere in sicurezza e potenziare infrastrutture utili ai territori, lo stato e le sue istituzioni periferiche pensano a finanziare progetti come il Ponte sullo Stretto – si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook Antudo -. Cosa si aspetta, cosa aspettano le amministrazioni comunali, il governo regionale e quello nazionale a fare ciò che serve per la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture utili al territorio? Sono anni che si conoscono le condizioni tragiche del sistema infrastrutturale siciliano, il Sindaco della città di Palermo Lagalla, invece di pensare alle priorità della sua città – accelerando la destinazione dei fondi per il completamento del Ponte Corleone, attraversato ogni giorno da migliaia di palermitani – favorisce la costruzione di una grande opera inutile”.