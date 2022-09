Armao: “Non siamo come i Cinque stelle che si sono alleati con tutti”

Il candidato presidente della Regione ha presentato il suo programma elettorale

“L’hanno detto a livello nazionale sia Calenda che Renzi e lo ripetiamo anche noi in Sicilia. Noi non siamo come i Cinque stelle che dicevano che non si sarebbero alleati con nessuno e si sono alleati con tutti”.

“Abbiamo una posizione molto più concreta e seria, nel senso che se ci sono proposte, da qualsiasi soggetto arriveranno, ci confronteremo con libertà e serietà purché sia chiara una cosa: il gruppo di pre-potere che ha cercato in questi anni di condizionare il governo senza riuscirci, e ha defenestrato quel galantuomo di Nello Musumeci, con noi non avrà nulla a che vedere”. Lo ha detto Gaetano Armao, candidato presidente della Regione siciliana per Azione e Italia Viva, a margine della presentazione del suo programma elettorale.

“Il terzo polo, che raggruppa la lista Azione con Calenda e Italia Viva di Renzi, si propone a Roma come in Sicilia come l’ago della bilancia, la forza di equilibrio tra due schieramenti che sembrano sempre più andare a gambe all’aria, con conflitti interni e litigiosità” – ha aggiunto -. “Basti pensare a quello che è successo a sinistra con le primarie fatte insieme da Pd e Cinque Stelle e poi la lite del giorno, e nel centrodestra con uno stato permanente di litigiosità” ha aggiunto.