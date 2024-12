Arpa Sicilia premia i vincitori del contest “ConosciAma Proteggi”

A consegnare i premi l'assessore Savarino nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni

PALERMO – Ieri, nella suggestiva Sala “Pio La Torre” di Palazzo dei Normanni, si è tenuto l’evento di premiazione del contest fotografico “Conosci Ama Proteggi: un contest fotografico per coltivare l’amore per la natura siciliana”, promosso da ARPA Sicilia con il supporto dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

L’iniziativa, nata per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di conoscere, amare e proteggere la natura siciliana, ha visto la partecipazione di 31 fotografi, sia professionisti che appassionati, che hanno presentato un totale di 216 scatti dedicati alla bellezza e alla fragilità del patrimonio naturale dell’isola.

I premiati

Durante l’evento, sono stati premiati i vincitori delle tre categorie principali del contest: Biodiversità terrestre, Uomo & Natura (focus sull’interazione tra uomo e ambiente), Biodiversità acquatica. I partecipanti provenienti da tutto il territorio sono stati valutati da una giuria di esperti che ha premiato non solo l’estetica delle immagini, ma anche il loro valore comunicativo e scientifico, con particolare attenzione alle specie rare e ai momenti di forte impatto per la natura siciliana.

I fotografi vincitori hanno ricevuto il titolo simbolico di “Custodi della Natura”, un riconoscimento al loro impegno nella valorizzazione e tutela del patrimonio naturale della Sicilia. Le opere selezionate, oltre ad essere protagoniste della mostra inaugurata ieri, sono state utilizzate in una campagna di sensibilizzazione sui social media, arricchita da descrizioni scientifiche e divulgative sulle specie e gli habitat rappresentati.

La cerimonia è stata aperta dai saluti del Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio di Paola, dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente, Giusy Savarino e del Direttore Generale di ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino.

Jenny Gioffrè di ARPA Sicilia ha illustrato il progetto “ConosciAmaProteggi”, seguito dall’intervento di Francesco Picciotto, Dirigente del Servizio 3 “Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000 e Sviluppo Sostenibile” e giurato del contest. Rosanna Costa, coinvolta nella veste di naturalista di ARPA Sicilia, ha approfondito l’importanza delle immagini nello studio della natura.

Le conclusioni sono state affidate a Nino Amadore, corrispondente del Sole 24 Ore da Palermo, che ha condiviso riflessioni sui “vizi e virtù” del racconto giornalistico sull’ambiente in Sicilia.

Durante l’evento, sono stati premiati i vincitori delle tre categorie: Biodiversità terrestre, Biodiversità acquatica, e Uomo & Natura.

Elio Nicosia (SR): 1° posto biodiversità acquatica e 2° posto uomo e natura; Santo Tirnetta (AG): vincitore della “foto social” e 3° posto uomo e natura; Antonino Barbera (Castelvetrano, TP): 1° posto uomo e natura e 3° posto biodiversità acquatica; Salvatore Macrì (CT): 1° e 2° posto categoria biodiversità terrestre; Santi Cassisi (ME): 2° posto biodiversità acquatica; Vincenzo Miconi (SR), 3° posto biodiversità terrestre; Salvatore Bandiera (SR), fotografo che ha ottenuto più voti in totale dalla giuria.

La Mostra Fotografica al piano Parlamentare

Parallelamente alla cerimonia di premiazione, è stata esposta per la prima volta la mostra “ConosciAmaProteggi”, allestita al Piano Parlamentare di Palazzo dei Normanni. Le fotografie esposte, suddivise per tematiche, raccontano con intensità la ricchezza naturalistica della Sicilia, ponendo l’accento sull’urgenza di preservarla.

Durante la cerimonia, i rappresentanti di ARPA Sicilia e dell’Assessorato Territorio e Ambiente hanno sottolineato il valore di iniziative come questa per promuovere una cultura della sostenibilità e una maggiore consapevolezza ambientale.

Savarino: “Fondamentale sensibilizzare sui temi ambientali”

“Grazie per aver portato, con i vostri scatti, la bellezza della natura in questa splendida sede istituzionale, una bellezza che vive anche negli occhi di chi è riuscito a catturarla. Ogni occasione è preziosa per sensibilizzare le persone sui temi ambientali“, ha commentato l’assessore regionale Giusi Savarino.

“È fondamentale ricordare quanto la nostra regione sia stata antesignana nella tutela delle bellezze naturali: la legge sulle riserve naturali in Sicilia è stata approvata prima che nel resto d’Italia. Stiamo lavorando per semplificare la normativa e realizzare nuove riserve naturali, tra cui una delle prime sarà Punta Bianca e seguirà Capo Passero. Non può esserci sviluppo senza un’attenzione concreta al territorio”.

Infantino: “Soddisfatti per la grande partecipazione”

“Siamo soddisfatti di questa iniziativa che ha visto il coinvolgimento di fotografi professionisti ma anche di cittadini che hanno voluto condividere con noi la loro esperienza e la loro visione del territorio siciliano”, ha dichiarato il Direttore Generale di ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino.

“Noi ci occupiamo di monitoraggio e controllo ma facciamo sensibilizzazione anche attraverso queste iniziative e siamo convinti che il rispetto dell’ambiente passi anche dal diffondere e condividere la passione delle persone per la sua bellezza”.