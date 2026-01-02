Siracusa, smantellata una piazza di spaccio: 6 misure cautelari

Operazione su richiesta della Dda di Catania. Tutti i nomi

CATANIA – Colpo al traffico di droga nel capoluogo aretuseo. Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, il Gip ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di sei persone, ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria di Siracusa.

Droga a Siracusa

L’operazione, condotta dai Carabinieri del Comando provinciale, rappresenta il seguito dell’inchiesta che lo scorso 10 dicembre aveva già portato all’arresto di 11 soggetti e al sequestro di beni per mezzo milione di euro.

Tutti nomi

Il provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere per Simone Scirè, 36 anni, e Giovanni Piccione, 44 anni. Sono stati invece sottoposti agli arresti domiciliari Fabio Privitera, 46 anni, Paolo Carbè, 38 anni, Nardina Bramante, 22 anni, e Flavio Zito, 42 anni. La decisione del giudice è giunta al termine degli interrogatori preventivi, dopo che il magistrato si era riservato di valutare le singole posizioni.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procuratrice vicaria di Catania, Agata Santonocito, il gruppo criminale era riuscito a imporre un quasi totale monopolio sul traffico di stupefacenti in un quartiere strategico della città.

“L’attività d’indagine ha documentato come l’organizzazione avesse acquisito gradualmente il controllo esclusivo delle piazze di spaccio attigue allo scalo ferroviario”, spiegano gli inquirenti.

L’intervento di oggi completa il quadro di un’operazione che punta a scardinare i vertici e la rete distributiva di uno dei nuclei più attivi del territorio siracusano.