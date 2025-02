Immigrazione clandestina e corruzione, blitz con 36 arresti

In azione i carabinieri

SALERNO – Immigrazione clandestina attraverso il decreto flussi: 36 arresti eseguiti in tutta la Campania. In azione i carabinieri per la Tutela del lavoro e la guardia di finanza del Comando provinciale di Salerno.

L’indagine della Dda di Salerno

L’indagine è della Direzione distrettuale antimafia di Salerno. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Salerno, Napoli e Caserta. Si tratta di arresti domiciliari emessi dal gip del tribunale di Salerno.

Le accuse

Queste le accuse rivolte agli indagati: associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio.