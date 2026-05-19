Prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro e agevolazioni progressive per i giovani

PALERMO – La deputata regionale del Movimento 5 stelle, Lidia Adorno, ha presentato all’Assemblea regionale siciliana una proposta di legge per sostenere gli affitti nell’isola.

Cosa prevede la proposta

Il disegno prevede l’istituzione di un fondo regionale con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro annui, destinato a contributi per l’abitazione principale.ù

La proposta di legge prevede l’accesso ai contributi per i cittadini residenti in Sicilia con un Isee fino a 40.000 euro e titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato.

Le misure sono rivolte in particolare a giovani under 35, giovani coppie (con almeno un componente under 35 e nuclei familiari economicamente più fragili). Previste anche agevolazioni progressive, con fino al 40% del canone annuo per le giovani coppie, fino al 35% per gli under 35 e fino al 30% per gli altri nuclei familiari. L’erogazione del contributo è prevista per tre anni, rinnovabili, con verifica annuale dei requisiti.

Adorno: “La proposta nasce per l’aumento dei costi degli affitti”

“Il ddl – ha detto Adorno – nasce in risposta all’aumento dei costi degli affitti e alle crescenti difficoltà economiche che colpiscono soprattutto i giovani e i nuclei familiari con redditi medio-bassi. In Sicilia, tali criticità risultano ancora più accentuate a causa della precarietà occupazionale, che spesso ritarda la formazione di nuovi nuclei familiari e l’avvio di percorsi di vita indipendente”.