Ars, al via l’esame degli articoli del ddl sul codice degli appalti

In aula un odg del M5s sull'educazione sessuale a scuola

1' DI LETTURA

PALERMO – L’Ars ha cominciato l’esame degli articoli del disegno di legge di modifica del codice degli appalti. I lavori proseguiranno durante la prossima seduta convocata martedì prossimo alle 15.

L’odg sull’educazione sessuale nelle scuole

“Mentre in queste ore si celebrano i funerali di Marisa Leo, ennesima vittima di femminicidio per mano di un compagno violento, la politica ha il dovere di intervenire in maniera concreta per contrastare l’allarme sociale in relazione agli episodi di violenza di genere in maniera strutturale e non emergenziale. Coinvolgiamo l’ufficio scolastico regionale per avviare percorsi di educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità estendendoli a tutte le scuole primarie di primo e secondo grado”. E’ la proposta della deputata del M5s all’Ars, Cristina Ciminnisi. La parlamentare ha depositato un ordine del giorno, oggi accolto a Sala d’Ercole, che impegna il governo regionale all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione affettiva nelle scuole siciliane nonché, l’attivazione di percorsi formativi, di divulgazione, informazione e sensibilizzazione mediante l’organizzazione di seminari, dibattiti, convegni, proiezioni cinematografiche/teatrali, incontri con psicologi ed esperti ed attività similari presso le scuole di ogni ordine e grado, anche destinando le risorse economiche ritenute necessarie allo scopo.