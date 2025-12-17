Ars, approvata la norma che aumenta le ore per 16 mila forestali siciliani

Provvedimento condiviso da maggioranza e opposizione

PALERMO – L’Assemblea regionale siciliana ha approvato questa sera la norma della manovra di stabilità regionale 2026-28 che aumenta le ore di lavoro a circa 16 mila lavoratori forestali con una spesa di 291.215.830 di euro per il 2026.

“Contiamo di affrontare la riforma dei forestali nei primi tre mesi del 2026”, ha assicurato all’Ars l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Forestali, la norma e le reazioni

“Compiamo un passo concreto verso la tutela della dignità professionale e della stabilità economica di migliaia di lavoratori che da anni garantiscono un presidio fondamentale per il nostro territorio”, dice il deputato della Lega Vincenzo Figuccia. “Una norma che abbiamo voluto fortemente che rappresenta un primo passo verso la riforma che porterà alla stabilizzazione di questi lavoratori – aggiunge -. Dopo tanti anni di silenzio, questo è un primo segnale concreto che consentirà l’aumento delle giornate per i settantottisti, centunisti e centocinquantunisti, impegnati sia nella manutenzione che nell’antincendio”.

“È un traguardo frutto di impegno portato avanti con serietà in Aula e nel confronto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali, per rafforzare un settore fondamentale nella tutela del territorio e nella prevenzione del rischio idrogeologico”, aggiunge Calogero Leanza, deputato del Pd.

“Nessuna richiesta di voto segreto, ma attività parlamentare responsabile da parte nostra. Va riconosciuto al governo regionale il merito di aver predisposto questa misura – prosegue Leanza – ma come Pd avevamo chiesto che l’aumento delle giornate fosse reso strutturale e inserito stabilmente nel triennio di bilancio, per superare definitivamente la logica degli interventi temporanei”.