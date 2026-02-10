Ars, in aula l’esame del ddl sugli enti locali

Il testo prevede, tra l'altro, la norma sulla quota del 40% di rappresentanza di genere nelle giunte comunali

PALERMO – È iniziata all’Ars intorno alle 17, dopo una conferenza dei capigruppo durata circa due ore, la seduta d’aula dedicata al seguito della votazione del ddl sugli enti locali.

Ars, ddl enti locali

Il testo prevede, tra l’altro, la norma sulla quota del 40% di rappresentanza di genere nelle giunte comunali e la norma sul terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15 mila abitanti. Nel corso della precedente seduta era stato votato, e bocciato, l’articolo 1. La seduta di oggi è ripresa con l’esame dell’articolo 2.

Il presidente di turno, Nuccio Di Paola, ha comunicato che nel corso della conferenza dei capigruppo è stato deciso di esaminare entro la fine del mese un ddl del governo in materia di “fondo anticipazioni e liquidità” per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da destinare agli interventi relativi al ciclone Harry e alla frana di Niscemi.