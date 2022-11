Commissioni: via libera dall’aula, divorzio in Forza Italia DIRETTA

Il gruppo capitanato da Stefano Pellegrino si chiamerà Forza Italia all'Ars.

PALERMO – Sala d’Ercole torna a riunirsi. La seduta sancisce il divorzio in casa Forza Italia. Il gruppo che fa riferimento al presidente Schifani, ribattezzato Forza Italia 1 dopo la seduta d’insediamento, cambia denominazione: Forza Italia all’Ars.La truppa di De Luca mantiene la promessa e non presenta i nomi al presidente Galvagno. Questi vengono inseriti d’ufficio: l’aula approva la composizione delle commissioni con 35 voti favorevoli. Quattro deputati si astengono e uno vota contro. Adesso la partita si sposta all’interno delle Commissioni che dovranno votare i rispetitivi presidenti.

Le previsioni della vigilia

A Palazzo nel frattempo tiene banco il dibattito sulle presidenze: i giochi sembrerebbero fatti e l’accordo della maggiorana reggere. Fratelli d’Italia incassa due presidenze: Bilancio (con Dario Daidone in pole) e Lavoro (il papabile è Fabrizio Ferrara). Forza Italia 1 ottiene la presidenza della commissione Attività Produttive piazzando Gaspare Vitrano, Il Carroccio ottiene la presidenza della Sanità posizionando Pippo Laccoto, i cuffariani gli affari istituzionali (Ignazio Abbate) egli autonomisti la Commissione Ambiente e Territoriale (Giuseppe Carta).

La presidenza della Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’UE dovrebbe incassarla il M5S, complice l’intesa ritrovata con il Pd. Il favore sarà ricambiato in sede di votazione per la presidenza della Commissione Antimafia, ruolo che dovrebbe ricoprire il dem Antonello Cracolici. Gli occhi sono puntati sulla truppa di Cateno De Luca che potrebbe non fornire al presidente Gaetano Galvagno i nomi dei deputati da inserire nelle Commissioni per la mancata rappresentanza di un membro dei due gruppi che a lui fanno riferimento in tutte le Commissioni. Staremo a vedere. (in aggiornamento)

La diretta del voto

15:35 La seduta è sospesa per qualche minuto. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha convocato le commissioni parlamentari per l’elezione degli uffici di presidenza. Si comincia con la commissione Affari istituzionali.

15:33 L’aula approva con 35 voti favorevoli su un totale di 46 deputati presenti. Quattro gli astenuti e un voto contrario.

15:30 Sono aperte le operazioni di voto.

15:23 Galvagno legge i nomi dei deputati che andranno a fare parte delle sette commissioni che saranno presto votate dall’aula. Questi i nomi.

Commissione Affari Istituzionali: Intravaia e Savarino (Fdi), Catanzaro e Giambona (Pd), Pellegrino e Gallo (Forza Italia 1), Abbate (Dc), Laccoto (Lega), Miccichè (Forza Italia 2), Balsamo (ScN), Castiglione (Mpa), Cambiano e Ardizzone (M5s). Commissione Bilancio: Daidone, G. Catania e Intravaia (FdI), Di Paola (M5s),Venezia e Cracolici (Pd), La Rocca (Forza Italia 1), Abbate (Dc), Caronia (Lega), Mancuso (Forza Italia 2), Lombardo (Mpa), De Leo(Sicilia Vera), De Luca (Sud chiama Nord). Commissione Attività Produttive: G. Catani e N. Catania (FdI), Safina e Dipasquale (Pd), Vitrano e Gallo (Forza Italia), Pace (Dc), Figuccia (Lega), Mancuso (Forza Italia 2), Castiglione (Mpa), Vasta (ScN), Sunseri e Campo (m5s). Commissione Territorio e Ambiente: Savarino Assenza e Cannata (Fdi), Barbagallo e Spada (Pd), Lantieri (Fi 1), Marchetta (Dc), Figuccia (Lega), Carta (Mpa), Sciotto (Sicilia Vera), Ciminnisi Marano e Varrica (Ms5). Commissione Cultura, Formazione e Lavoro: Ferrara Cannata e Savarino (FdI), Chinnici e Catanzaro (Pd), Lantieri e Gennuso (Forza Italia 1), Marchetta (Dc), Caronia (Lega), Calderone (Forza Italia 2), Lombardo (Sicilia Vera), La Vardera (ScN), Schillaci (MSs). Commissione Sanità: Galluzzo e Zitelli (FdI), Burtone e Leanza (Pd), De Luca e Gilistro (M5S), Pellegrino e La Rocca (Forza Italia 1), Pace (Dc), Laccoto (Lega), D’Agostino (Forza Italia 2), Lombardo (Mpa), Geraci (Sicilia Vera). Commissione UE. Assenza e N. Catania (FdI), Sunseri Ciminnisi e Ardizzone (M5S), Spada e Barbagallo (Pd) Gallo e Vitrano (Forza Italia 1) Abbate (DC), Caronia (Lega), Geraci (Sicilia Vera), Balsamo (ScN)

15:20 I gruppi che fanno capo a De Luca non hanno consegnato i nomi dei componenti delle commissioni come anticipato nei giorni scorsi. Galvagno ha provveduto a inserire d’ufficio gli ultimi nomi forniti dai gruppi. Una designazione provvisoria.

15:10 Inizia la seduta. ll presidente Galvagno comunica che il gruppo Forza Italia 2 ha designato come capogruppo l’onorevole Michele Mancuso e che il gruppo capitanato da Stefano Pellegrino denominato dopo la seduta d’insediamento Forza Italia 1 cambia denominazione: si chiama “Fi all’Ars”.