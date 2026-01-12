Ars, i deputati della Dc si compattano: mano tesa per il rientro in giunta

L'obiettivo è quello di ragionare col governatore

PALERMO – Nessuna fuga in avanti solitaria. Secondo quanto apprende l’ANSA, dopo una lunga riunione i sei deputati regionali all’Ars della Dc hanno concordato una linea comune: pieno mandato a Stefano Cirillo, sospeso da segretario in Sicilia dal facente funzioni nazionale Gianpiero Samorì il cui provvedimento però è contestato dal gruppo dirigente siciliano, di concordare un incontro di gruppo col presidente della Regione Renato Schifani.

Ars, i deputati della Dc si compattano

L’obiettivo è quello di ragionare col governatore sulle condizioni per proseguire il sostegno al governo e per il rientro in giunta sotto il simbolo della Dc.

Come anticipato da LiveSicilia, la porta della Giunta regionale è ancora aperta per la Dc. L’ipotesi che i centristi ritrovino uno dei due posti nella squadra di governo ha ripreso quota.