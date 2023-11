Ars in stand by sul Collegato ter, deciderà la capigruppo

Il governo vuole accelerare ma le opposizioni frenano

PALERMO – In stand by la manovra correttiva del governo regionale. La seduta dell’Ars convocata per questa mattina è stata sospesa e rinviata al pomeriggio. Prima, però, ci sarà una riunione dei capigruppo per stabilire come procedere. Mentre il governo vuole accelerare l’approvazione del disegno di legge per concentrarsi poi sulla legge di stabilità che domani dovrebbe approdare in giunta per il via libera, le opposizioni spingono perché i 250 emendamenti alla manovra correttiva siano esaminati dalle commissioni di merito e se così fosse i tempi si allungherebbero, anche di molto.

Le misure previste

Spetterà alla capigruppo, convocata dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, a trovare la sintesi. Dei 250 emendamenti al testo base della manovra (una quarantina di articoli), venti sono del governo, tra questi i 70 milioni di euro per l’acquisto delle quote del Fondo immobiliare per consentire alla Regione di detenere l’intero capitale; 59 milioni per le anticipazioni degli aumenti contrattuali ai dipendenti regionali; 50 milioni per il cosiddetto bonus Sicilia per l’abbattimento degli interessi sui mutui per la prima casa per chi ha un reddito fino a 50 mila euro; 10 milioni per gli adeguamenti al personale precario; 10 milioni per la riduzione degli interessi sui prestiti delle imprese.