Niente numero legale in Commissione: rinviato il parere su Iacolino

PALERMO – Manca il numero legale in Commissione Affari Istituzionali, rinviato il parere sull’incarico di direttore generale, al Policlinico di Messina, per Salvatore Iacolino, dirigente del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute.

Ars, rinviato il parere su Iacolino

Il 29 gennaio la giunta regionale, su proposta dell’assessore Daniela Faraoni, ha designato Iacolino come direttore generale del Policlinico di Messina. Il presidente della Regione Renato Schifani, il 3 febbraio, ha trasmesso al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, tutta la documentazione. “Si rappresenta l’urgenza – ha scritto il governatore siciliano – così come determinato dalla giunta regionale, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l’insediamento del nuovo direttore generale”.

Ma attorno a queste e ad altre nomine si giocano gli equillibri all’interno dei partiti della maggioranza. Mentre continua il ‘toto nomi’, per il successore di Iacolino, oggi l’appuntamento era alle 11 in commissione Affari Istituzionali: vista l’assenza di gran parte dei componenti, il presidente Ignazio abbate ha fatto rinviare la votazione di ratifica al 24 febbraio.