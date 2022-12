Ars, nella “manovrina” un milione di euro per i forestali

Nuovi fondi per i lavoratori forestali

PALERMO – Sono salve le giornate lavorative dei forestali in Sicilia. La manovrina, approvata ieri in commissione Bilancio dell’Ars, appena approdata a Sala d’Ercole, prevede l’incremento dei fondi, pari ad un milione di euro, “per garantire il pieno rispetto delle garanzie occupazionali dei lavoratori forestali – si legge nel disegno di legge delle variazioni al bilancio – originariamente inseriti in progetti finanziati con risorse extraregionali, ma per i quali il ritardo del rilascio della relativa autorizzazione per la Valutazione di incidenza Ambientale potrebbe impedirne il completamento delle giornate lavorative”.