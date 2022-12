Ars, proroga per i precari Covid: ok all’emendamento

Via libera all'emendamento.

PALERMO – As: la conferenza dei capigruppo ha approvato la proroga per il personale amministrativo e tecnico in servizio nella sanità durante il periodo Covid fino al 28 febbraio. L’emendamento aggiuntivo al testo sulle variazioni di Bilancio che l’aula si accinge a votare ha ottenuto il via libera.

“Bene l’approvazione delle variazioni proposte dal Governo al testo – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars che prosegue – si aggiunge l’emendamento che prevede una mini-proroga, nelle more delle procedure di selezione, per il personale amministrativo e tecnico in servizio nella sanità durante il periodo Covid fino al 28 febbraio 2023. Apprezzamento al Presidente Schifani – conclude – che ha avviato un percorso autorevole di interlocuzione con Roma”, commenta a caldo il deputato Vincenzo Figuccia.