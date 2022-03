Ars, ribaltone in Forza Italia: Caputo eletto capogruppo

Guerra aperta a Miccichè e Calderone.

PALERMO – Ribaltone all’Ars: Mario Caputo eletto capogruppo di Forza Italia. La guerra senza quartiere all’interno della compagine azzurra procede senza esclusione di colpi. I frondisti stamattina si sono riuniti negli uffici del gruppo parlamentare per dare il colpo di grazia a Tommaso Calderone e per interposta persona a Gianfranco Miccichè.

La riunione in attesa della controffensiva

Presenti Riccardo Savona, Marco Falcone, Alfio Papale, Riccardo Gallo Afflitto e Margherita la Rocca Ruvolo. Stefano Pellegrino invece ha partecipato in video collegamento. Le indiscrezioni della vigilia vengono confermate dal voto dei frondisti che eleggono il deputato palermitano Mario Caputo. “La scelta compiuta dai miei colleghi azzurri mi onora questa elezione giunge in un momento politico molto importante, alla vigilia delle Amministrative a Palermo, Messina e in molte città siciliane, metto il mio ruolo politico a disposizione del necessario dialogo fra tutti, nell’interesse di Forza Italia e del centrodestra in Sicilia, per rafforzare le ragioni dello stare assieme e aprire un dibattito costruttivo. Ringrazio il mio predecessore Calderone per il lavoro svolto, mi rammarica l’assenza di qualche collega nonostante la regolare convocazione, ma fin da subito sarò impegnato a rappresentare tutti e tredici gli iscritti al gruppo di Forza Italia, ci sono tutte le condizioni per fare bene e lavorare nell’interesse della Sicilia”, commenta a Caldo Caputo.

In aula un nuovo round

Uno strappo che arriva in una giornata caldissima scandita, raccontano fonti vicine ai miccicheiani, da “forti pressioni” all’indirizzo di Calderone reo di volere dare il via libera all’emendamento che una volta in aula potrebbe nei fattoi bloccherebbe le nuove nomine dei manager della Sanità: un colpo durissimo per Razza e i suoi. Qualcosa sembra preannunciare che l’ennesimo round tra le due anime di Forza Italia si giocherà oggi pomeriggio a Sala d’Ercole.