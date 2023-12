Asael, Cocchiara confermato presidente: “Tre punti da cui ripartire”

Resterà in carica altri cinque anni

PALERMO – Matteo Cocchiara presidente dell’Asael, l’associazione siciliana amministratori enti locali, per altri cinque anni. Il prolungamento è arrivato nella giornata di giovedì 14 dicembre, durante l’assemblea per il rinnovo delle cariche.

“Rafforzare i legami”

“Numerose sono le questioni che caratterizzano gli enti locali – ha commentato Cocchiara – e tra queste crediamo che occorra anzitutto rafforzare la prossimità tra il livello delle scelte in materia di politiche comunitarie e gli enti locali per fare sì che neanche un euro torni indietro. In questa direzione occorre consentire maggiore partecipazione delle rappresentanze delle amministrazioni locali ai momenti di programmazione della spesa della Regione”.

Tre punti chiave

Cocchiara, per la sua ripartenza da presidente, ha indicato tre punti. Il primo è coinvolgimento dei Comuni nella discussione sull’autonomia differenziata, poi l’urgenza del tema dei Comuni in dissesto e predissesto e l’urgenza di processi di formazione del personale alla luce del massiccio esodo avviato in questi ultimi anni e infine una revisione dello status dell’amministratore locale ispirata alla filosofia del “conoscere per decidere” spesso avanzata dall’Asael con la sua attività di formazione.

Chi lo affiancherà

Sono stati decisi anche i nomi di chi lo affiancherà nella giunta esecutiva: Salvatore Saitta, Francesco La Barbera, Angelo Pirrotta, Santo Inguaggiato, Giuseppe Ferrara, Serafina Buarne’, Giuseppe Di Dato e Giuseppe Modica. Al consiglio regionale ci saranno Luigi Iuppa, Antonio Mesi, Maurizio Milone, Leonardo Agnello, Maria Capitummino, Rino La Placa, Francesco Giuliana, Filippo Tripoli, Teresa Piccione, Vincenzo Pioppo, Giuseppe Spata, Elisabeth Smith, Leonardo Lo Coco, Di Grandi Simone, Angelo Salemi, Giuseppe Fiasconaro, Saitta Nunzio, Vito Rizzo, Luigi Manno e Giuseppe Fricano, Giuseppe Ferrarello, Francesco Ribaudo e Giusy Risini. Infine, il collegio dei garanti sarà composto da Raffaele Zarbo, Michele Antico, Michele Augusta, Giuseppa Realmuto e Mauro Piscitello.