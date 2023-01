Ascoli-Palermo, Mirri nel settore ospiti con i tifosi rosanero

Il presidente del club rosanero allo stadio "Del Duca"

1' DI LETTURA

Dopo la disavventura del club rosanero prima della partenza in aereo per la trasferta di Ascoli, la società di viale del Fante regalerà 222 maglie gara ai 222 tifosi che avevano acquistato il biglietto per la gara. La sfida, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, è slittata da sabato 28 gennaio a domenica 29 gennaio, sempre alle ore 14.00. Questo ha causato l’assenza di diversi tifosi siciliani e dunque la scelta del club di regalare le maglie rosanero. Nel giorno del match, poco prima del fischio d’inizio, il presidente del Palermo Dario Mirri è andato nel settore ospiti a salutare i tifosi rosanero giunti comunque allo stadio “Del Duca” per assistere al match. In alto, la foto in questione.