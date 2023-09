Il Palermo si prepara alla trasferta di Ascoli: le ultime su Valente

Ancora ai box Insigne e Buttaro

PALERMO – Nel centro sportivo di Torretta il Palermo prosegue la sua preparazione atletica e tattica in vista della prossima gara in trasferta ad Ascoli. Dopo la sosta per gli incontri delle nazionali, i rosanero torneranno in campo in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. L’esterno offensivo Nicola Valente ha lavorato regolarmente con i compagni dopo un sovraccarico muscolare all’adduttore che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per alcuni giorni.

Per la gara allo stadio “Del Duca” di sabato 16 settembre alle ore 14:00, l’attaccante con la maglia numero 30 sarà dunque a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Restano fermi ai box Roberto Insigne, che contro la Feralpisalò ha subito una lesione di primo grado all’adduttore lungo, e Alessio Buttaro, ancora alle prese con il recupero del trauma subito in allenamento alla caviglia sinistra prima di Reggiana-Palermo.