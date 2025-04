Catania, taglio del nastro per l’apertura dell’Asec Point

Il presidente Pagano: “Un grande risultato con una programmazione specifica per rilanciare la nostra azienda”

CATANIA – Un taglio del nastro che sancisce ufficialmente l’apertura stamattina dell’Asec Point di via Leonardo da Vinci 10 a Catania. Un evento a cui hanno preso parte il Presidente di Asec Trade Maria Pagano, il CdA dell’azienda (composto dal consigliere Giovanni Marletta e dal consigliere Paolo Ferrara), il dirigente Gaetano Pirrone, il responsabile del Marketing Ivano Villari e il titolare del nuovo Asec Point Carmelo Bonaccorso.

“L’apertura di oggi rappresenta il raggiungimento di un grande traguardo per arrivare al maggior numero di persone possibili ed essere una presenza consolidata nel nostro territorio – spiega il Presidente di Asec Trade Maria Pagano – quest’azienda per tutti noi rappresenta motivo di enorme vanto e l’inaugurazione di oggi sottolinea, con maggior forza, che essa appartiene a tutti i catanesi”.

Un percorso di innovazione e sviluppo con i cittadini che troveranno negli Asec Point il front office per tutte le risposte che cercano ed a pochi passi da casa.

“Lavoriamo ogni giorno con la precisa strategia di potenziare i canali di vendita – sottolinea il Dirigente di Asec Trade Gaetano Pirrone – e ci connotiamo sul mercato come un’azienda territoriale e con una forte presenza nella nostra città. Gli Asec Point rappresentano uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi commerciali. Anche attraverso gli Asec Point vogliamo consolidare il core business, incrementando le vendite di gas ed energia elettrica, ed offrire anche servizi a valore aggiunto a famiglie ed imprese”.

L’Asec Point è frutto di un processo che incarna quei valori in cui l’azienda crede fortemente come trasparenza, ricerca del risparmio ed affabilità.

“Questa società sta dimostrando che può dire la sua sul mercato dell’energia a livello regionale e nazionale – afferma Ivano Villari, Responsabile Marketing e Canale Indiretto di Asec Trade – l’apertura del punto vendita di via Leonardo da Vinci consolida il nostro trend di crescita. Naturalmente non ci fermiamo qui e stiamo già lavorando a nuove strategie a favore del cliente ultimo”.

“L’Asec Trade – fanno eco i componenti del CdA dell’azienda Giovanni Marletta e Paolo Ferrara – sta dimostrando ancora un volta grande impegno e profonda conoscenza del territorio con risultati di eccezionale valenza e con tanti nuovi clienti che giornalmente vengono acquisiti all’interno di questo percorso qualificante”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il titolare dell’Asec Point di via Leonardo da Vinci Carmelo Bonaccorso: “Vogliamo attrarre tanta gente ascoltando le loro varie esigenze. Il settore dell’energia elettrica e del gas metano è importante e per questo forniremo a tutti la giusta consulenza e professionalità”.