Rete ospedaliera: dialogo con i sindaci per proposte condivise

Confronti programmati con i primi cittadini nello spirito di dialogo e partecipazione indicato dall’assessore Faraoni

CATANIA – Dopo l’incontro di ieri in Conferenza dei Sindaci della Città Metropolitana di Catania, durante il quale l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha illustrato la proposta di revisione della rete ospedaliera provinciale, il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, come concordato con l’assessore Faraoni, ha avviato questa mattina una serie di colloqui telefonici con i sindaci dei Comuni sede di Presidi Ospedalieri aziendali, fissando con ciascuno di loro specifici incontri per la prossima settimana.

Il percorso si muove nel solco dello spirito di dialogo e partecipazione indicato dall’assessore Faraoni nel corso dell’incontro di ieri, tenendo conto delle istanze dei territori e rispondendo a criteri tecnici di sostenibilità e appropriatezza.

In questa prospettiva, il direttore generale ha già precisato che il numero complessivo dei posti letto per acuti dell’Ospedale di Caltagirone non subirà alcuna riduzione. Devono infatti essere considerati 16 posti letto di Semi-intensiva, non riportati in tabella per mero refuso, che concorrono al totale dei posti per acuti; oltre al ripristino del modulo di Recupero e riabilitazione funzionale, come già previsto dall’attuale rete.

Lombardo: “Un segnale concreto ai bisogni dei territori”

“Accogliamo con favore la precisazione dell’Asp di Catania sul mantenimento del numero complessivo di posti letto per acuti all’Ospedale di Caltagirone e il ripristino del modulo di recupero e riabilitazione funzionale nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera nella provincia di Catania. In questo senso sarebbe plausibile pensare anche ad un arricchimento dell’offerta sanitaria: un esempio concreto potrebbe essere l’istituzione, a Caltagirone, di un’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia, una scelta supportata dai dati statistici e dai numeri degli ultimi anni, che evidenziano la necessità di potenziare questa branca specialistica”.

Lo dice il deputato regionale di Grande Sicilia Giuseppe Lombardo. “Accolgo con favore – prosegue Lombardo – la scelta dell’Asp di Catania di avviare un confronto diretto con i sindaci dei Comuni sede di presidi ospedalieri. È un segnale concreto di attenzione verso le istanze che arrivano dai territori e di rispetto istituzionale nei confronti di chi rappresenta le comunità locali”.