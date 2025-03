Asp Catania, sicurezza sul lavoro: 811 violazioni nel 2024

Il direttore generale: "Non si tratta soltanto di obblighi normativi, ma di responsabilità"

CATANIA – Nel 2024 nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania ha compiuto 859 sopralluoghi ispettivi (504 nel settore edile, 62 nel settore agricolo, 293 nel settore terziario) e 4.590 verifiche di sicurezza su macchine, impianti, attrezzature contestando 811 violazioni, con sanzioni penali pari a 900.000 euro.

Potenziata anche l’attività di formazione nelle imprese e nelle scuole. Inoltre sono state disposte nove sospensioni di attività imprenditoriale per gravi inadempienze, di cui sette nel settore delle costruzioni.

“La sicurezza sul lavoro – afferma il direttore generale dell’Asp etnea Giuseppe Laganga Senzio – non è solo un obbligo normativo, ma una responsabilità collettiva che coinvolge Istituzioni, imprese e lavoratori, richiedendo un impegno costante e strategie integrate. Nel corso del 2024 il Dipartimento di prevenzione ha aumentato controlli e verifiche. Ma è indispensabile rilanciare ancora l’impegno con l’obiettivo di realizzare un cambiamento concreto che metta la sicurezza al centro delle attività produttive”.

“I dati – afferma dal canto il suo direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina – mostrano con chiarezza quanto sia fondamentale un impegno costante e strutturato nella prevenzione. L’attività di controllo e vigilanza è fondamentale, ma da sola non basta. È altrettanto cruciale diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione”.

In merito agli infortuni sul lavoro l’Asp di Catania ha condotto 82 inchieste su delega dell’autorità giudiziaria. Di queste il 23% ha riguardato il settore delle costruzioni, il 66% il settore terziario e l’11% il settore agricolo. Le cause principali sono le cadute dall’alto, gli schiacciamenti da attrezzature di lavoro, i ribaltamenti di mezzi agricoli e le folgorazioni.

Nel 2024 inoltre sono stato rilasciate 124 tra autorizzazioni, pareri e nulla osta riguardanti l’uso di locali seminterrati come luoghi di lavoro, piani di rimozione dell’amianto, avvio di nuovi insediamenti produttivi e impiego di fiamme a bordo delle navi.

Sono state inoltre condotte inchieste per malattie professionali ed esaminati 128 ricorsi avversi ai giudizi di idoneità alla mansione rilasciati dai medici competenti delle aziende. Nel 2024 sono stati, inoltre, eseguite 2.193 verifiche ex ante sui corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre a 40 verifiche in itinere.