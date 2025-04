Asp Catania, al via il corso per operatori di tatuaggio e piercing

Cresce la necessità di garantire standard elevati di sicurezza e professionalità

CATANIA – Al via domani, 3 aprile, alle ore 8.00, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, il Corso obbligatorio per Operatori di Tatuaggio e Piercing.

Il corso, giunto alla sedicesima edizione, è organizzato dall’UOC Igiene Ambienti di Vita, e si inserisce in un quadro più ampio di regolamentazione del settore, che mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare pratiche non professionali e abusive.

Nel mondo della body art, il tatuaggio e il piercing sono sempre più richiesti soprattutto dai giovani. Con l’aumento della domanda di tale prestazione, cresce anche la necessità di garantire standard elevati di sicurezza e professionalità nel settore.

“Il mercato del tatuaggio è in continua crescita e si prevede che continuerà a espandersi – spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi -. Questo rende necessario rafforzare ulteriormente non solo le attività di vigilanza e controllo, ma anche la formazione di operatori competenti e consapevoli, fornendo loro gli strumenti adeguati per garantire un servizio sicuro e professionale”.

Il corso, della durata di 90 ore, suddivise in 4 moduli formativi, è rivolto a 30 operatori, che si sono iscritti partecipando a uno specifico avviso pubblicato dall’Asp di Catania, ai sensi del Decreto dell’Assessorato Regionale della Salute del 31 luglio 2003.

“Tatuaggi e piercing, se non eseguiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, possono comportare rischi per la salute, come infezioni, reazioni allergiche e altre complicanze – spiega il direttore dell’UOC Igiene Ambienti di Vita, Rosa Rita Lo Faro -. Per questo è essenziale che gli operatori siano adeguatamente formati e che i cittadini siano informati sui criteri di sicurezza a cui prestare attenzione quando scelgono un professionista”.

Nei moduli formativi saranno affrontati temi cruciali e aspetti fondamentali come: la legislazione vigente, la struttura e la funzione della cute, la prevenzione delle infezioni, gli aspetti igienico-sanitari, la sterilizzazione degli strumenti, la sicurezza dei materiali utilizzati in particolare gli inchiostri utilizzati, le tecniche di tatuaggio e piercing.

Le lezioni saranno tenute da medici specialisti, tecnici della prevenzione e esperti operatori del tatuaggio e del piercing.