Aspra, un tratto della costa torna balneabile

Una bella notizia per i bagnanti in vista della stagione estiva

BAGHERIA (PA) – Una bella notizia per la città di Bagheria. Un nuovo tratto della costa della frazione marinara di Aspra, ritorna balneabile, si tratta della spiaggia: Plaia, che, insieme alla Cala Dell’Osta Mongerbino, risulta tra le aree fruibili per la balneazione indicate nel decreto D.D.G. n. 225 di regolamentazione della stagione balneare 2022.

Dopo la pubblicazione del decreto, che fa obbligo ai sindaci di emanare ed eseguire l’ordinanza di divieto dei tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento, il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile, con l’ordinanza n.12 del 29 aprile 2022 ( pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di Bagheria) ha stabilito quanto segue:

divieto di balneazione nelle seguenti zone costiere:

750 metri ad ovest del piazzale Prime Rocche e

1.590 metri ad est della spiaggia del Sarello.

Interdetta la Zona Francesi per motivi di sicurezza. Tratti di mare e di costa interessati da immissioni sono: foce fiume Eleuterio, depuratore Bagheria, impianto c.da Cotogni Prime Rocche.

Punti di campionamento: Ippocampo discesa pubblica a mare, 100 Est Ippocampo discesa pubblica a mare, 100 Ovest Ippocampo discesa pubblica al mare, Sarello.

Il divieto di balneazione viene emesso a tutela della salute dell’igiene e della pubblica incolumità. Nei pressi dei tratti di mare non balneabili in questione saranno collocati appositi cartelli.