Assemblea Pd Sicilia, gruppo dirigenti lavora a ricorso

"Gravissime irregolarità stanno emergendo"

PALERMO – “Dalle verifiche che stiamo effettuando stanno emergendo gravissime irregolarità nella votazione che non potranno esimerci dal chiedere un intervento deciso della commissione di garanzia nazionale del partito”. Lo dice Antonio Rubino, componente direzione nazionale Pd, in merito all’Assemblea del Pd siciliano che lunedì scorso ha approvato il nuovo regolamento per il congresso col voto riservato ai tesserati e senza primarie, alla presenza del responsabile organizzativo nazionale Igor Taruffi.

Tra i votanti in presenza e da remoto, i favorevoli sono stati 169, quattro gli astenuti e 4 i contrari. Nello specifico in presenza: 18 favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari; da remoto 151 sì, 2 no e 2 astenuti.

I firmatari del documento col quale prima dell’Assemblea era stato chiesto il mantenimento delle primarie avevano manifestato perplessità sulla modalità di votazione emerse, “tutto ciò è risultato evidente – aggiunge Rubino – e spiace ancora di più che Taruffi non abbia voluto accogliere alcuna delle nostre richieste tendenti a uno svolgimento ordinato del voto. Chi dirige il Pd a quei livelli non deve mai perdere la terzietà del suo ruolo”.

Proprio sulla votazione, un gruppo di esponenti siciliani sta preparando, col supporto di un team di legali, un ricorso da presentare alla commissione nazionale di garanzia del partito.