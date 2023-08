Assicurazioni false, broker in manette nel Palermitano

Modificava la data di scadenza e truffava i clienti ignari di tutto

1' DI LETTURA

GODRANO (PALERMO) – I finanzieri del comando provinciale Palermo hanno scoperto a Godrano, in provincia di Palermo, un broker nel campo delle assicurazioni che avrebbe rilasciato circa 1850 contratti di assicurazione verosimilmente falsi.

L’indagine è partita dopo diverse denunce da parte di diversi soggetti a cui era stata sequestrata l’automobile perché privi di copertura assicurativa, risalendo all’assicuratore che avrebbe consegnato ai suoi clienti dei contratti riportanti delle date di scadenza modificate in modo tale da allungarne la durata.

L’assicuratore, utilizzando un metodo artigianale ma ingegnoso, avrebbe modificato i riferimenti temporali sui documenti cancellando con del bianchetto la data di scadenza; il certificato così ottenuto veniva poi scannerizzato e modificato al computer attraverso un programma di alterazione digitale. In questo modo i numerosi clienti dell’agenzia, attratti dai prezzi vantaggiosi offerti dal broker, pur pagando dei contratti assicurativi di durata annuale per i propri veicoli, avrebbero ottenuto solamente delle polizze con copertura semestrale o, nel peggiore dei casi, i loro veicoli non sarebbero stati assicurati affatto.

I finanzieri hanno constatato come il broker operasse abusivamente, in assenza della prevista iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui), gestito dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

I profitti della presunta truffa potrebbero aggirarsi sulle centinaia di migliaia di euro.