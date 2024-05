Ast, il sindacato: “In mancanza di risposte pronti a 24 ore di sciopero”

La nota Faisa Cisal sull'Azienda siciliana trasporti

CATANIA – Si è concluso lo sciopero di 4 ore proclamato da Faisa Cisal e il Presidio effettuato lunedì 6 maggio davanti alla sede Periferica di Catania AST SPA, al quale hanno aderito anche il sindaco Fast Confsal e diversi lavoratori somministrati, in missione presso la Partecipata Regionale di TPL. Lo comunica la stessa Faisa Cisal in un comunicato.

Vertenza Ast, il comunicato di Faisa Cisal

La vertenza tre origine – si legge nella nota – dal mancato confronto sindacale sul Piano Industriale aziendale, sia con il Socio Unico che con la Direzione Generale di AST SPA. Buona partecipazione dei lavoratori sia allo sciopero che al sit in svoltosi davanti alla sede Periferica di Catania. Come Faisa Cisal ci riteniamo soddisfatti per l’ esito dello sciopero, non fosse altro perché abbiamo dato voce a tanti lavoratori effettivi e somministrati in missione da anni, presso la Società utilizzatrice AST SPA.

Non intendiamo subire prevaricazioni da parte di chicchessia, tanto meno dal Socio Unico e della Società Partecipata che fino a questo momento non hanno dato possibilità ai Sindacati per un confronto di merito sul piano industriale.

Il Piano Industriale è il documento programmatico di come si intende vedere in prospettiva l’ Azienda e come tale deve essere discusso e approfondito con il Sindacato, che qualora sentito saprà dare il proprio responsabile e utile contributo in sede tecnica.

Al momento non ci è dato sapere quale sarà la prossima forza lavoro utile per la continuità aziendale, quale sarà la nuova organizzazione del lavoro e soprattutto, non ci è dato conoscere quali saranno le linee automobilistiche di cui dovrà farsi carico l’ Azienda Siciliana Trasporti, una volta trasformata in house providing.

Se nel più breve tempo possibile, al riguardo, non dovessero arrivare riscontri concreti da parte del Socio Unico e della Governace aziendale, il prossimo sciopero sarà di 24 ore.