Ast, sit-in dei lavoratori interinali a Palermo

La protesta è stata indetta per chiedere la stabilizzazione
LA MOBILITAZIONE
di
PALERMO – Presidio dei lavoratori interinali dell’Ast a Palermo, presso la sede centrale della società. La protesta è stata indetta per chiedere la stabilizzazione.

Saltata, intanto, all’Ars l’audizione in commissione del presidente dell’azienda, Luigi Genovese. “Non è stata inserita all’Ordine del giorno neanche l’audizione del socio unico Regione. Cosa che avevo richiesto”, dice il deputato di Sud chiama nord Giuseppe Lombardo.

Lombardo poi aggiunge: “Vanno prima di tutto tutelati i lavoratori interinali e soltanto dopo, eventualmente, si può bandire il concorso per nuove assunzioni. Il Piano di risanamento che prevede la stabilizzazione dei lavoratori interinali va attuato senza alcun ripensamento – conclude -, altrimenti sarà lotta a oltranza per difendere chi è sfruttato da decenni senza riscontro lavorativo concreto”.

