Atto vandalico nell’VIII Circoscrizione, danneggiato il totem informativo

Era stato realizzato dagli studenti delle scuole Abba, Alighieri e Almeyda

PALERMO – Nella notte si è consumato un atto vandalico all’Ottava Circoscrizione di Palermo. A darne conto è Marcello Longo, presidente della Circoscrizione, sul proprio profilo Facebook che scrive: “Gravissimo atto vandalico all’Ottava Circoscrizione! Stanotte è stato gravemente danneggiato il “totem” informativo appena realizzato e inaugurato dai bambini e ragazzi delle scuole Abba, Alighieri e D. Almeyda! TUTTI INSIEME all’unisono abbiamo già deciso:#LORIPARIAMOALLINFINITO”.

DC, Bonanno: “Gesto ignobile”

“La Dc condanna fermamente l’atto vandalico presso la sede dell’ottava circoscrizione, in via Enrico Fileti, a Palermo. Ignoti, nella notte, hanno danneggiato il “totem” informativo realizzato e inaugurato nei giorni scorsi dai bambini e dai ragazzi delle scuole Abba, Alighieri e D. Almeyda”. A dichiararlo è Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio Comunale. “Si tratta di un gesto ignobile, non solo contro l’Amministrazione ma anche contro i bambini e il mondo educativo. Spezzare un prodotto creato dai piccoli studenti delle scuole vuol dire colpire principalmente loro, spegnere i sogni. Noi siamo a fianco del Presidente e dei Consiglieri dell’ottava circoscrizione e di tutte le famiglie e gli insegnanti che quotidianamente operano nel segno della legalità. Ai bambini – ha continuato Bonanno – diciamo di non arrendersi mai perché è il bene che deve vincere sul male e di continuare ad impegnarsi nei progetti proposti dai loro insegnanti. Quanto accaduto non è soltanto un vile atto vandalico ma anche un evidente gesto di disprezzo nei confronti delle istituzioni, per questo il nostro impegno – ha concluso il capogruppo della Dc – deve continuare nel solco della legalità e della progettualità per costruire un futuro diverso e per fare avvicinare sempre più i cittadini alle Istituzioni”.

La Piana: “Condanniamo questo gesto, serve dare un segnale ai ragazzi che hanno lavorato alla realizzazione”

“E’ un segnale sconfortante, soprattutto perché quel totem era stato realizzato dai ragazzi e bambini delle scuole del quartiere, che hanno lavorato con cura e dedizione. Un gesto questo atto vandalico che condanniamo anche perché è sintomo di sopraffazione ma anche di mancato rispetto verso ciò appartiene alla comunità di cui si fa parte. Ora più che mai serve lanciare un messaggio ai ragazzi: le buone azioni alla fine hanno sempre la meglio su quelle cattive”. Ad affermarlo è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana commentando l’episodio di vandalismo che ha portato stanotte ignoti, a danneggiare nella sede dell’ottava circoscrizione il totem informativo realizzato bambini e dai ragazzi di tre scuole della zona. “Siamo dell’idea che a questo punto bisogna incentivare azioni di questo tipo perché la Scuola svolge un ruolo fondamentale per far crescere la consapevolezza dei diritti e dei doveri, per l’educazione civile, per contrastare quella povertà educativa e sociale fin troppo diffusa in tante zone periferiche della città”. E aggiunge “abbiamo accolto l’appello lanciato nei giorni scorsi dall’arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice sull’adesione al costruendo patto educativo per un’alleanza con l’obiettivo di ridare valore all’educazione e supporteremo tutte le azioni che sarà necessario mettere in campo per fare del patto una realtà, anche contando sull’impegno che tante iscritte ed iscritti alla Cisl già oggi mettono nel loro tempo libero nelle parrocchie, nelle periferie e nei luoghi dove si incontrano persone ‘fragili’ che si aspettano risposte e accoglienza. Serve responsabilità e la Cisl Palermo Trapani su questo vuole sinergicamente essere a fianco di chi ci sta, e gli episodi come quello di stanotte confermano che bisogna fortemente lavorare insieme su questo fronte”.

Lagalla: “Gesto ignobile che ci offende tutti”

“La notizia dell’atto vandalico ai danni del totem informativo realizzato dai gruppi studenteschi dell’ottava circoscrizione offende la nostra comunità e mortifica il lavoro degli alunni delle scuole Abba, Alighieri e Almeyda che con passione e impegno hanno offerto un servizio al territorio. Un gesto ignobile che ci offende tutti – a dichiararlo è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – , ma soprattutto offende il lavoro degli insegnanti e dei loro alunni che ogni giorno alimentano, attraverso il loro percorso educativo, la cultura della legalità. A tutti loro rivolgo un plauso per la tempestiva voglia di reagire all’atto di vandalismo, rimettendosi al lavoro per ripristinare il totem danneggiato, il loro comportamento è esemplare e testimonia la voglia di non arrendersi. Al Presidente e ai consiglieri dell’ottava circoscrizione – conclude il sindaco – , alla comunità studentesca tutta esprimo solidarietà e vicinanza, auspicando che quanto accaduto possa non ripetersi”.

Consulta della Pace, Lo Cascio: “Solidarietà ai giovani”

“La consulta stigmatizza il danneggiamento presso la sede dell’ottava circoscrizione del totem e dell’opera realizzata dai ragazzi dell’IC ABBA Alighieri e del liceo Artistico Almeyda. I giovani guidati dall’artista Igor Scalisi Palminteri hanno realizzato un opera di riqualificazione urbana, oggetto di danneggiamento durante la notte. Esprimiamo solidarietà ai giovani, ai loro insegnanti e dirigenti, al presidente dell’ottava circoscrizione. Sostenendo il loro impegno a ripristinare i luoghi, difendendo con la nonviolenza la cultura della legalità”. A dichiararlo è Francesco Lo Cascio portavoce della Consulta per la pace.