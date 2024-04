Il racconto fotografico del pareggio tra i rosanero e i blucerchiati

PALERMO – L’era Mignani a Palermo inizia con un punto ottenuto davanti a più di 23 mila spettatori presenti al “Renzo Barbera”. I rosanero, nel match contro la Sampdoria, giorno d’esordio per il nuovo tecnico dei siciliani, non vanno oltre il pari. In alto, la fotogallery del match tra i rosanero e i blucerchiati guidati da mister Andrea Pirlo.