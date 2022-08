Augusta sotto choc per la morte di Giuseppe e Gabriel

Domani, in occasione del giorno dei funerali, il lutto cittadino

La città di Augusta è sotto choc dopo la morte di due giovani in un incidente stradale sulla Catania-Siracusa. I funerali si celebreranno in maniera separata lunedì pomeriggio, 8 agosto: alle ore 16 in chiesa Madre per Giuseppe Armenio e alle 16,30 in chiesa Santa Lucia per Gabriel Fazio.

A causa del tragico e luttuoso evento che ieri ha colpito la città, il sindaco Giuseppe Di Mare ha annullato tutti gli eventi dell’estate augustana previsti per sabato 6 e domenica 7 agosto. Inoltre, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno le esequie.

Tutta la comunità augustana che si è stretta in un abbraccio virtuale alle loro famiglie. Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social. Tutti si dicono profondamente addolorati per la morte improvvisa e imprevista di dei due giovani. Il dolore è grande anche nella squadra in cui Peppe Armenio giocava: l’Augusta Calcio a 5