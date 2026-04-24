Autista le fa causa, l’ex deputata Lo Curto condannata al pagamento

Dovrà risarcire circa 13mila euro

MARSALA (TRAPANI) – L’ex deputata regionale ed ex eurodeputata Eleonora Lo Curto è stata condannata a pagare 13mila euro, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale, a un suo ex dipendente, il 50enne marsalese Davide Sorrentino.

Le ore in più non pagate

Sorrentino per l’ex deputata svolgeva le mansioni di autista e due anni fa le ha fatto causa, sostenendo di avere lavorato per più ore al giorno rispetto a quanto previsto dal suo contratto e per questo ha chiesto il pagamento delle differenze retributive.

A condannare la Lo Curto è stato il giudice del lavoro del tribunale di Marsala Cinzia Immordino. La sentenza è stata appellata, con richiesta di sospensiva. Ma quest’ultima non è stata giudicata ammissibile dalla corte d’appello di Palermo.

Lo Curto, quindi, in attesa del secondo grado (il cui avvio è stato fissato per il 2028), dovrà pagare quanto sentenziato in primo grado.