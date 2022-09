Il rogo a Torre Colonna - Sperone, frazione della cittadina del Palermitano

PALERMO – Auto in fiamme sulla Statale 113 all’altezza di Altavilla Milicia. Lo comunica l’Anas in una nota in cui si spiega che il traffico è stato provvisoriamente bloccato a Torre Colonna-Sperone, frazione di Altavilla Milicia (PA), per la presenza di un’autovettura in fiamme al km 235,800.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio e il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.