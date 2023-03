Auto catapultata in aria, l’incredibile volo in autostrada VIDEO

Le immagini del rocambolesco incidente

1' DI LETTURA

LOS ANGELES – Attimi di terrore in autostrada a Los Angeles, in California: un’auto è stata catapultata in aria durante la marcia, librandosi a diversi metri di altezza per poi terminare il “volo” con uno schianto sull’asfalto. Il video in alto – di @Anoop_Khatra su Storyful, rilanciato da KTLA 5 News – ripercorre i momenti del rocambolesco incidente, causato da uno pneumatico vagante che ha praticamente fatto da trampolino. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito gravemente, come riporta Sky News.



