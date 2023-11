La polizia ha arrestato il killer

PANAMA – Automobilista spara agli ambientalisti. In un tragico episodio avvenuto a Panama, due persone hanno perso la vita in seguito a una sparatoria durante una protesta. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale La Prensa, un uomo armato ha aperto il fuoco tra i manifestanti che protestavano contro una concessione mineraria concessa alla First Quantum Minerals, una compagnia canadese.

Il confronto e gli spari contro gli ambientalisti

L’wpisodio è avvenuto a Chame, lungo la famosa autostrada Panamericana, dove i manifestanti avevano eretto una barricata bloccando il traffico. L’aggressore, dopo essere sceso dalla sua auto e aver avuto un breve confronto con alcuni protestanti, ha estratto un’arma da fuoco e sparato, causando la morte di due ambientalisti.

Le vittime sono state identificate. Un insegnante e il marito di un’altra insegnante. Uno dei due è deceduto immediatamente sul colpo, mentre l’altro è morto successivamente in ospedale. La polizia ha prontamente arrestato l’uomo responsabile degli spari.



