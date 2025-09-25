Autonomie, Asael: “Si riapra il dibattito sullo Statuto siciliano”

Un momento di dibattito e confronto promosso a Palazzo Branciforte insieme al Centro studi De Gasperi

PALERMO – “E’ giunto il momento di riaprire un dibattito pubblico sulla specialità dello Statuto della Regione Siciliana in cui le autonomie locali possano svolgere un ruolo da protagonista”. Lo ha detto Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael, l’Associazione siciliana amministratori enti locali, intervenendo al convegno dal titolo “L’autonomia regionale dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli”.

Un momento di dibattito e confronto promosso a Palazzo Branciforte insieme al Centro studi De Gasperi, alla fondazione Sicilia e alla Libera università della politica, con interventi di docenti universitari ed esponenti sindacali.

“La sentenza della Corte – ha detto Cocchiara – ci offre la possibilità di tornare a parlare di un tema decisivo per i cittadini. Il progetto legislativo avrebbe dovuto migliorare ruoli e funzioni delle varie articolazioni del governo dello Stato con auspicate ricadute nel governo dei territori. Oggi la palla torna al centro gravi ricadute sulle prospettive del futuro ruolo delle regioni e degli enti locali”.

“La Corte – ha continuato ilpresidente dell’Asael – ha voluto soprattutto sottolineare che tutti i cittadini sono uguali nel soddisfacimento dei propri bisogni e quindi senza avere prioritariamente individuato i Lep (livelli essenziali delle prestazioni) ed i Lea (livelli essenziali di assistenza) non potremmo parlare di attuazione di autonomia differenziata”.

Da qui la proposta di attuare il principio introdotto dalla riforma del Titolo V per la valorizzazione delle autonomie locali e al contempo di rivisitare l’attuazione dell’autonomia speciale. “E’ tempo quindi di riprendere il dibattito sul ruolo della “specialità” dello Statuto, in cui le autonomie locali siano chiamate sempre più a partecipare alla formazione degli strumenti legislativi che abbiano un riflesso sui loro livelli di governo tramite la costituzione con legge del Consiglio Regionale delle autonomie locali da tempo proposto e richiesto formalmente dall’Asael”.