Autovelox sulle strade siciliane: ecco dove saranno fino al 7 settembre

L'elenco delle autostrade e Statali in cui saranno effettuati i controlli nell'Isola

PALERMO – Autovelox sulle strade Statali e sulle autostrade della Sicilia. Il sito della polizia di Stato fornisce l’elenco completo delle postazioni relative alla settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 settembre 2025. Lo scopo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori. Se stai leggendo questo articolo da cellulare e non trovi la lista, vai a questa pagina.

Le sanzioni

Le sanzioni variano in base allo sforamento del limite di velocità: fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.