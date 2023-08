Lavoro e diritti, la Cgil: “Autunno ‘caldo’ in Sicilia”

Diverse iniziative si terranno tra settembre e ottobre

1' DI LETTURA

PALERMO – Sarà un autunno di mobilitazioni sindacali in Sicilia. Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, annuncia iniziative nei territori e assemblee nei luoghi di lavoro.

“La vera sfida parte dal Mezzogiorno, dalla Sicilia”

Si guarda con interesse alla manifestazione nazionale del 7 ottobre, indetta dalla Cgil assieme a varie associazioni, per l’attuazione appunto della Costituzione e dei diritti che in essa vengono affermati, ma non solo. “La vera sfida parte dal Mezzogiorno, dalla Sicilia. È in questa parte del Paese infatti che i principi costituzionali trovano minore applicazione. È da qui allora che bisogna imboccare la ‘via maestra’ per i diritti e per lo sviluppo dell’intero Paese ”, afferma Mannino.

“L’autonomia differenziata affosserebbe la Sicilia”

“Protestiamo anche per le inefficienze del governo regionale – afferma Mannino – per le sue politiche che ammiccano al governo Meloni, incuranti delle conseguenze sulla Sicilia, vedi la posizione del presidente Schifani sull’autonomia differenziata, un progetto che affosserebbe la nostra regione e che va respinto senza se e senza ma”.

Il calendario delle iniziative

È fitto il calendario di iniziative: il 13 settembre a Catania si accenderanno i riflettori sulle condizioni di lavoro delle donne, tra disoccupazione e gap salariale, part time involontario e lavoro nero. Il 18 settembre a Palermo e Trapani si terranno manifestazioni con la partecipazione di Maurizio Landini. Il 20 settembre manifestazione con i giovani a Troina, con focus sul tema dell’istruzione e dello spopolamento delle aree interne. Il 3 ottobre a Siracusa mobilitazione in difesa e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico.