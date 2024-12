Si tratta di un giovane di 21 anni e della sua compagna di 55 anni

SANT’AGATA DI MILITELLO (MESSINA) – La polizia ha arrestato a S.Agata di Militello (Messina) un giovane di 21 anni e la sua compagna di 55 anni trovati in possesso di 255 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, e 26 grammi di hashish, oltre a materiale utile per il confezionamento.

La vendita al dettaglio avrebbe fruttato oltre 50 mila euro.