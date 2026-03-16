Avs e Controcorrente: “Il perimetro della coalizione si sceglie con la coalizione”

I leader rispondono al segretario dei Dem Barbagallo

PALERMO – “Dopo aver letto le dichiarazioni del segretario regionale del Pd su aperture a presunti alleati in vista delle prossime elezioni regionali, riteniamo utile ribadire che tutte le scelte politiche ed elettorali della coalizione vanno assunte all’interno del campo progressista e con le forze politiche che stanno davvero costruendo un fronte comune in vista delle prossime elezioni amministrative. L’alternativa al centrodestra deve infatti partire dalla coalizione che sta nascendo sui territori come ad esempio ad Agrigento, Messina, Augusta o Marsala”. Lo dicono i segretari di Avs e Controcorrente, Fabio Giambrone portavoce regionale Europa Verde, Pierpaolo Montalto segretario Regionale Sinistra Italiana e Ismaele La Vardera portavoce regionale in una nota congiunta dopo l’intervista di Roberto Puglisi al segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo.

Campo Largo, l’intervento di avs e Controcorrente

“Chiariamo pertanto che ogni altra uscita pubblica non è certamente il frutto di un ragionamento comune all’interno del tavolo del centrosinistra, e riteniamo che aperture non concordate ad altre forze politiche, che riteniamo alquanto scomposte, possano solo ostacolare un percorso unitario che invece riteniamo importantissimo per il futuro della Sicilia”.

“Se il Pd vuole veramente rappresentare – aggiungono – il “baricentro” della coalizione, sappia quindi coinvolgere gli alleati e non lasci che gli stessi leggano sul giornale uscite a dir poco sgangherate”.