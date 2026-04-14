La mossa del Libero consorzio

TRAPANI – Una nuova tegola sul Trapani calcio. Il Libero consorzio di Trapani ha avviato le procedure per ottenere lo sfratto dello stadio polisportivo provinciale nei confronti della società Football Club Trapani 1905 Srl, guidata da Valerio Antonini, che continua a occupare l’impianto nonostante la scadenza del contratto.

La decisione del Libero consorzio

Come si legge nella delibera dell’ente, lo stadio era stato concesso in locazione per la stagione sportiva 2023/2024, con una successiva proroga anche per il 2025. Nel corso del rapporto, però, la società non avrebbe rispettato gli impegni previsti. Non avrebbe rimborsato le somme anticipate dall’ente per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e non avrebbe provveduto alla voltura dei relativi contratti.

Il nodo dell’affitto

A queste inadempienze si aggiunge il mancato pagamento dei canoni di locazione, mai versati a partire dal 2023. Una situazione che ha portato il Libero consorzio ad attivare azioni legali per il recupero delle somme dovute, per un totale di circa 700mila euro.

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